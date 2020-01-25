Президент РФ Владимир Путин распорядился сократить сроки рассмотрения заявлений на получение материнского капитала. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Срок его выполнения — до 31 июля.
Обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений о распоряжении средствами материнского капитала, в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между органами Пенсионного фонда и кредитными организациями, — говорится в тексте поручения, опубликованного на сайте Кремля.
Ранее в рамках первого заседания нового правительства премьер Михаил Мишустин призвал кабмин в первую очередь сосредоточиться на выполнении задач, поставленных президентом в послании Федеральному собранию. 15 января Владимир Путин объявил, что власти продлят программу материнского капитала до 2026 года. Впервые с 2020-го пособия получат семьи при рождении первенца. Маткапитал за первого ребёнка будет составлять 466 616 рублей. За второго и последующих — 616 617 рублей, писал NEWS.ru.
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