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Российская дипмиссия в Токио высказала сожаление в связи с тем, что «Япония присоединилась к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании». Информация о задержании мужчины по подозрению в передаче секретной коммерческой информации российским властям появилась в японских СМИ.

Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании. Общение через СМИ, то есть пресловутая «мегафонная дипломатия», уже не раз доказывало свою безрезультатность и...