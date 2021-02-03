Выплаты до 50 тысяч получат жители Подмосковья в трудной жизненной ситуации

https://static.news.ru/photo/41c6b82a-8815-11e9-a5d8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Vashchuk/Russian Look

Жителям Московской области, которые оказались в трудной жизненной ситуации, власти выплатят до 50 тысяч рублей в 2021 году.

В перечень ситуаций, при которых зарегистрированный в регионе человек может обратиться в социальные службы, вошли: инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, безработица, одиночество и другие. Соответствующий указ опубликован на портале правительства Московской области.

Материальная помощь оказывается единовременно в размере, не превышающем 50 тысяч рублей на человека, — говорится в документе.

Для этого нужно написать заявление, передать его депутату Мособлдумы по избирательному округу, после чего он обращается в территориальное структурное подразделение Министерства социального развития Московской области. Также при себе нужно иметь пакет определённых документов.

Власти примут решение об оказании помощи или отказе в ней в течение 15 рабочих дней. Деньги поступят на счёт максимум через 20 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении материальной помощи.

Как ранее писал NEWS.ru, в настоящее время в Госдуме разрабатывают законопроект о выдаче беременным женщинам сертификата, дающего право на ежемесячную выплату в 20 тысяч рублей в течение полутора лет. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Николай Земцов. По его словам, соавторами документа выступают парламентарии Пётр Толстой и Инга Юмашева.