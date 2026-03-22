Выкопала розы и засадила клумбы многолетниками: цветут пышнее, а требуют ухода в десять раз меньше

Выкопала розы и засадила клумбы роскошными многолетниками! Если и вы мечтаете о красивой клумбе, но не готовы тратить время на бесконечные обрезки, укрытия и борьбу с болезнями, присмотритесь к этим цветам.

Посадите гортензии — эти королевы сада цветут пышными шапками все лето и не требуют практически никакого ухода. Им не нужны сложные укрытия на зиму (большинство сортов), они редко болеют и прекрасно растут на одном месте десятилетиями.

Другой великолепный кандидат — пионы, которые радуют огромными ароматными цветами с начала лета и могут жить до 50 лет без пересадки. А для тех, кто хочет нежное облако цветов, идеально подойдут флоксы метельчатые с их разнообразной палитрой и божественным ароматом, которые также отличаются завидной неприхотливостью.

Эти растения подарят вам не меньшую красоту, чем розы. Они цветут пышнее, а требуют ухода в десять раз меньше! И при этом оставят время для отдыха в гамаке, а не для возни с секатором.

