Выйти из-под контроля: что означают послабления для журналистов-иноагентов

Суды в Москве и Пскове временно приостановили включение журналистов Людмилы Савицкой и Сергея Маркелова в реестр СМИ — иностранных агентов. Такие решения приняты во время рассмотрения их исков с требованием признать соответствующее распоряжение Минюста незаконным. По словам юристов, это первые подобные шаги. Правозащитник Лев Пономарёв, также обжалующий решение властей о признании его иностранным агентом, намерен подать соответствующее ходатайство. Однако, по его мнению, без снижения влияния спецслужб на внутреннюю политику подобные дискриминационные порядки будут сохраняться. Подробности — в материале NEWS.ru.

Замоскворецкий суд Москвы 24 марта приостановил действие решения Минюста от 28 декабря 2020 года о признании сотрудника издания «7×7» Сергея Маркелова «иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента». За день до этого аналогичное постановление вынес Псковский городской суд в отношении Людмилы Савицкой.

Как объяснил руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков со ссылкой на адвокатов Фёдора Сироша и Татьяну Мартынову, суды удовлетворили ходатайства Маркелова и Савицкой о принятии мер предварительной защиты. Журналисты и их защитники просили «приостановить действие» распоряжения Минюста до того момента, пока не вступит в силу решение суда по искам о признании решения властей незаконным.

По словам Савицкой, она не будет считаться иноагентом «целый месяц» и воспользуется «возможностью писать репортажи и публиковать посты без унизительной приписки», что «материал создан и (или) распространён иностранным агентом».

В колонке на сайте Профсоюза журналистов Людмила отметила , что из-за статуса иноагента ей приходится много времени тратить на документы для регистрации юридического лица, создать которое журналистку обязало государство. Кроме того, Минюст берёт пошлину в размере четырёх тысяч рублей, но отказывается регистрировать «АНО „Журналист — иностранный агент“, придираясь к каким-то надуманным недочётам», подчеркнула она.

Знали бы вы, как обидно и унизительно откладывать поездки и прогулки, потому что настал срок сдавать новый отчет в Минюст на 86 листах и докладывать, какую помаду я покупала, чем лечилась и куда ходила весь месяц. Знали бы вы, сколько часов уходит на отправку этих документов через «Почту России», сколько успокоительных я пью, когда накрывает от вопроса: «А что ещё изобретут эти власти, чтобы я замолчала?» — призналась Савицкая.

Маркелов, в свою очередь, отметил , что случившееся — «это положительный результат в шаге к справедливому решению суда по отмене статуса вообще».

Сергей Маркелов sever-journal.ru

В интервью NEWS.ru директор ассоциации издателей «ПЭН-Москва» Надежда Ажгихина предположила, что временное исключение двух журналистов из реестра Минюста может означать, что «здравый смысл начинает брать верх, и дай бог, чтобы процесс не останавливался».

Это попытка диалога государства и общества. С диалогом у нас недостаток, и это приводит к тяжёлым последствиям. Причём от этого проигрывает государство, потому что граждане теряют доверие к нему, они считают, что их не слышат, что с ними обходятся или чрезмерно резко, или как-то совершенно нелогично. Я очень надеюсь, что список журналистов-иноагентов закончится и начнётся более-менее нормальная жизнь, основанная на умении прийти к компромиссу. Надежда Ажгихина директор ассоциации литераторов «ПЭН-Москва» директор ассоциации литераторов «ПЭН-Москва»

Пономарёв, включённый властями в реестр иностранных агентов, также подал гражданский иск к Минюсту с требованием снять с него дискриминационный статус. Как Савицкая и Маркелов, правозащитник будет ходатайствовать о его приостановлении. При этом, по мнению Пономарёва, «то, что суды решили исключить людей из реестра иноагентов на время рассмотрения исков, — это мелочь».

Здесь надо говорить о самой процедуре включения в эти реестры. Мой процесс, который только начался, показал, что ни представитель Минюста (ответчик. — NEWS.ru), ни представитель МИД (третья сторона. — NEWS.ru) не указали источники информации, на основе которой принимается решение [о включении в реестр]. Они ссылались на документы с печатью ДСП (для служебного пользования. — NEWS.ru), и на основании этого мы не можем с ними ознакомиться. Это означает, что это ФСБ. Лев Пономарёв правозащитник правозащитник

По словам Пономарёва, скорее всего, это незаконная оперативная разработка, которая велась на протяжении многих лет.

Неслучайно в Интернет попадали записи моих встреч с разными людьми. С остальными общественными деятелями, вероятно, такая же ситуация. Есть списки людей, на которых они обращают особое внимание, в которые включены десятки, может быть, сотни тысяч оппозиционеров. То есть под абсолютным контролем находится вся внутренняя политика России, — отметил он.

Правозащитник считает, что нужна общественная кампания против закона, по которому человек может стать СМИ-иноагентом. Нигде в мире нет ничего похожего, резюмирует Пономарёв.

Как сообщил NEWS.ru представитель Профсоюза журналистов Игорь Ясин, по поводу исключения коллег из реестра «расслабляться точно ещё рано».

Недавно мы радовались тому, что на Северном Кавказе из СИЗО под домашний арест отпустили экс-сотрудницу независимого издания «Фортанга» Зарифу Саутиеву, а уже через пять дней её снова вернули за решётку. Кроме Маркелова и Савицкой в списке СМИ-иноагентов ещё три человека, включая одного члена Профсоюза журналистов Дениса Камалягина. У него суд на следующей неделе. Они ещё носят это клеймо. Безусловно, все эти люди должны быть избавлены от этой участи, а абсурдный репрессивный закон должен быть отменён. Игорь Ясин активист Профсоюза журналистов активист Профсоюза журналистов

Как писал NEWS.ru, 28 декабря 2020 года Минюст обновил реестр СМИ-иноагентов. В него впервые были включены не организации, а отдельные люди — правозащитник Лев Пономарёв, художница Дарья Апахончич, а также журналисты Камалягин, Маркелов и Савицкая.

В феврале 2019 года Минюст внёс в реестр иностранных агентов движение «За права человека» и фонд «В защиту прав заключённых», возглавляемые Пономарёвым. После этого правозащитник и его организации были оштрафованы за отсутствие маркировки в публикациях. Сам он считал происходящее тем, что занимался резонансными делами, по которым его оппонентом оказалась ФСБ. В начале марта фонд «В защиту прав заключённых» был исключён из реестра иноагентов, а движение «За права человека» ликвидировано решением съезда из-за ужесточения законодательства.