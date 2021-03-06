Движение «За права человека» официально распущено

https://static.news.ru/photo/3f08e774-7f40-11eb-b548-96000091f725_660.jpg Фото: zaprava.ru

Движение «За права человека» решением съезда организации ликвидировано. Об этом сообщили в объединении.

Сегодня, 7 марта 2021 года, было принято решение о роспуске НОО «За права человека». Решение принималось делегатами из 35 регионов России на внеочередном съезде, — цитирует сообщение РИА Новости.

Решение принято, в частности, из-за недавнего вступления поправок в законодательство о некоммерческих организациях и общественных объединениях, предполагающих необходимость регистрировать как иностранных агентов даже незарегистрированные общественные объединения и вводящих ответственность даже для рядовых их участников. Кроме того, бывшие члены движения обязались «в меру своих сил и возможностей продолжать защищать достоинство и Права Человека в нашей стране».

Движение пока не было признано иностранным агентом, но его председатель Лев Пономарёв получил статус СМИ — иностранного агента. В организации считают, что её работа велась в интересах граждан России.

Иностранным агентом, согласно закону, может быть признан любой человек, который «в интересах иностранного источника участвует в политической деятельности на территории Российской Федерации и (или) осуществляет целенаправленный сбор отдельных категорий значимых сведений в области военной, военно-технической деятельности государства». Перечень секретных сведений должен будет определить соответствующий орган исполнительной власти.

Лица, которых признают иноагентами, не смогут работать на государственной и муниципальной службе, а также не смогут получить доступ к государственной тайне.

Ранее NEWS.ru писал о том, как признание иностранным агентом может отразиться на деятельности журналистов и правозащитников.