Минюст исключил фонд «В защиту прав заключённых» из реестра НКО-иноагентов

https://static.news.ru/photo/baa74086-7d03-11eb-9daa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Основанный правозащитником Львом Пономарёвым фонд «В защиту прав заключённых» исключён из реестра иностранных агентов по решению Министерства юстиции РФ.

Исключено из реестра по решению суда на основании ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц», статья 26, — говорится в реестре.

Фонд был внесён в реестр НКО-иноагентов в феврале 2019 года. Причиной такого решения в Минюсте назвали то, что НКО «оказывала влияние на выработку и реализацию государственной политики, формирование госорганов, органов местного самоуправления, на их решения и действия».

Накануне Пономарёв подал иск в Хорошёвский суд Москвы с требованием отменить решение о внесении фонда в реестр СМИ — иностранных агентов.

Как сообщал NEWS.ru, на Минюст впервые подали в суд из-за признания физлица иноагентом. Художница Дарья Апахончич требует признать незаконным распоряжение министерства о включении её в реестр СМИ-иноагентов. Девушка в своём заявлении указала, что никогда не получала какого-либо вознаграждения за материалы, «которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента».