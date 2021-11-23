Выигравшая в лотерею для вакцинированных северчанка заболела COVID-19

Власти Северска Томской области отреагировали на ситуацию с розыгрышем призов для вакцинированных первой дозой препарата жителей. В прямом эфире местного телевидения стало известно, что подарок получила женщина, лежащая в ковидном госпитале, сообщили «АиФ в Томске». Об этом она сообщила дозвонившимся ведущим.

Лотерея среди жителей, получивших первый компонент вакцины против COVID-19 с 27 сентября по 10 ноября, проведена 20 ноября. Для предотвращения кривотолков спешим сообщить: победительница привита только первым компонентом, иммунизация не завершена. Женщина чувствует себя нормально, — прокомментировал ситуацию Павел Хрячков, заместитель мэра ЗАТО Северск по социальной политике.

Акция проводилась для повышения уровня мотивации горожан в вопросе вакцинации от коронавируса. При этом одной из победительниц розыгрыша, которой дозвонились ведущие лотереи, оказалась находящаяся в коронавирусном госпитале северчанка по имени Элеонора. Она выиграла сертификат на 3,5 тысячи рублей одного из спортивных магазинов.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы, зампредседателя парламентского комитета по охране здоровья Сергей Леонов раскритиковал идею поощрять россиян за вакцинацию различными льготами.