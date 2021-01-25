«Вы все рабы»: COVID-диссидента выкинули из автобуса в Перми

https://static.news.ru/photo/6b697246-5e95-11eb-a146-fa163e074e61_660.jpg Фото: ВКонтакте / Артём Бородин

Пермяк решил обмануть систему и надевать маску только тогда, когда автобус останавливается на остановке. Такой расклад не устроил ни кондуктора, ни других пассажиров.

Сотрудница автопарка потребовала надеть средство защиты и не снимать его на протяжении всего пути. COVID-диссидент в ответ ответил, что все пассажиры — «рабы», а у него якобы вообще аллергия, поэтому ничего он надевать не будет.

После этого мужчина обложил всех, кто к нему обращался, нецензурной бранью. В ответ кондуктор сказала, что он мог бы прикрыть рот и нос салфеткой, раз у него аллергия. Женщина заметила, что не собирается платить штраф из-за пассажира без маски.

В итоге уставшие от выступления мужчины пассажиры просто выкинули буяна из автобуса вместе с его сумкой. Видео опубликовано в соцсетях, сообщает Life.

В конце декабря, писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказался о людях, которые отрицают пандемию коронавируса и пренебрегают профилактическими мерами. «Ковид-диссидентом можно быть, пока сам не заболеешь», — сказал глава государства.