Путин: ковид-диссидентом можно быть, пока не заболеешь

https://static.news.ru/photo/0af6d336-4072-11eb-b7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказался о людях, которые отрицают пандемию коронавируса и пренебрегают профилактическими мерами.

Ковид-диссидентом можно быть, пока сам не заболеешь, — сказал глава государства.

За минувшие сутки в России зафиксировано 28,2 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписаны 26,4 тысячи пациентов. Скончались 587 человек.

Всего с начала пандемии в стране заболели 2,7 млн человек. Из них более 2,2 млн выздоровели. Жертвами инфекции стали 49,1 тысячи человек.

Россия занимает четвёртое место в мире по уровню распространения COVID-19. Лидируют США, где количество заболевших приближается к 17 млн. На втором месте — Индия (9,9 млн), на третьем — Бразилия (7 млн). Всего в мире коронавирусом заразились 74,3 млн человек. За время пандемии выздоровели 42 млн и 1,6 млн умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что большое количество ковид-диссидентов в России изменили отношение к коронавирусу. Это произошло потому, что после длительного периода отрицания угрозы люди столкнулись с заболеванием лицом к лицу.

Как считают психологи, отрицание существования вируса — не столько жизненная позиция, сколько защитный механизм человека против стремительно меняющегося окружающего мира. Благодаря этому удаётся снизить долю присутствия стресса в жизни. Однако в данном случае это дополнительный риск из-за недооценённой опасности.