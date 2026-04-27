27 апреля 2026 в 15:35

Вы полюбите пресные хлебцы — вот как я превращаю их в настоящего короля завтраков

Готовый омлет, нарезанный по форме хлебцев, — это маленькая хитрость, которая превращает простое блюдо в аккуратные и аппетитные порционные канапе. Идеальный вариант, когда нужно красиво подать закуску без лишних усилий.

Что понадобится

Яйца куриные — 3 шт., сливки 10% — 50 мл, лук репчатый — 1/2 шт., перец сладкий — 1/2 шт., помидоры — 1 шт. (или томаты черри — 6 шт.), сыр фета — 100 г, хлебцы зерновые — 6 шт., масло сливочное — 2 ст. л., паприка молотая — 1 ч. л., петрушка свежая — 3-4 веточки, соль — по вкусу.

Как готовлю

Лук и сладкий перец нарезаю тонкими кольцами и мелкими кубиками соответственно. Овощи пассерую на разогретом сливочном масле до мягкости, примерно 4-5 минут, и приправляю паприкой.

Взбиваю яйца со сливками и щепоткой соли, заливаю этой смесью овощи в сковороде. Готовлю омлет под крышкой на слабом огне около 4 минут до полного схватывания, затем остужаю.

Остывший пласт нарезаю на 6 порционных кусочков по форме хлебцев. Помидор нарезаю тонкими кружками, а фету разминаю вилкой до пастообразного состояния.

На каждый хлебец наношу слой феты, затем кладу кружок помидора и кусочек омлета. Готовые закуски украшаю рубленой петрушкой и подаю сразу.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
