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07 июля 2025 в 19:00

Вы ахнете от этого чумового соуса и оладий из кабачка и курицы

Вы ахнете от этого чумового соуса и оладий из кабачка и курицы Вы ахнете от этого чумового соуса и оладий из кабачка и курицы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Оладьи из кабачка и курицы — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно, сытно и по-домашнему. Легкие, сочные и ароматные, они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для обеда на даче.

Кабачок среднего размера измельчаем на крупной стороне терки, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишний сок. Луковицу и пару чесночных долек пропускаем через мясорубку. В тарелке смешиваем кабачок, 300 граммов куриного фарша, овощи, яйцо и три столовые ложки муки. Добавляем специи, хорошо вымешиваем. Обжариваем оладьи до готовности.

В небольшой кастрюльке разогреваем стакан молока, но до кипения не доводим. Добавляем два плавленых сырка, нарезанных кубиками, и помешиваем, пока он полностью не растворится. Вмешиваем чайную ложку горчицы и немного лимонного сока. Если соус слишком густой, можно добавить немного молока.

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еда
кулинария
Виктория Семёнова
В. Семёнова
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