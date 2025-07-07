Вы ахнете от этого чумового соуса и оладий из кабачка и курицы

Вы ахнете от этого чумового соуса и оладий из кабачка и курицы

Вы ахнете от этого чумового соуса и оладий из кабачка и курицы

Оладьи из кабачка и курицы — настоящая находка для тех, кто хочет вкусно, сытно и по-домашнему. Легкие, сочные и ароматные, они отлично подойдут как для семейного ужина, так и для обеда на даче.

Кабачок среднего размера измельчаем на крупной стороне терки, слегка солим и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишний сок. Луковицу и пару чесночных долек пропускаем через мясорубку. В тарелке смешиваем кабачок, 300 граммов куриного фарша, овощи, яйцо и три столовые ложки муки. Добавляем специи, хорошо вымешиваем. Обжариваем оладьи до готовности.

В небольшой кастрюльке разогреваем стакан молока, но до кипения не доводим. Добавляем два плавленых сырка, нарезанных кубиками, и помешиваем, пока он полностью не растворится. Вмешиваем чайную ложку горчицы и немного лимонного сока. Если соус слишком густой, можно добавить немного молока.