Вузы России вернутся к специалитету Ректоры вузов России выступили за отход от принципов Болонской системы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректоры вузов России выступили за изменение системы образования, сообщил президент Российского союза ректоров, ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, перестраивать университетское образование будут основываясь на советском опыте, а акцент сделают на специалитете, передаёт РИА Новости.

Известно, что сейчас обсуждается Болонский процесс. Наши ректоры очень однозначно, единогласно выступили за дальнейшее совершенствование нашей системы образования, основанное на опыте советского периода, прошлого периода, с тем, чтобы наша система образования была эффективной и развивалась успешно, — сказал Садовничий.

Он подчеркнул, что несмотря на то что система будет основываться на советском опыте, она будет учитывать «вызовы времени». По словам Садовничего, для этого привлекут коллег из других стран в рамках международного сотрудничества.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков накануне заявил, что в ближайшие годы Россия начнет переход к собственной национальной системе образования. По его словам, Болонскую систему нужно воспринимать как «пережитый этап».

Ранее в Кремле заявили, что в вопросе отказа от Болонской системы следует исходить из того, что может быть предложено ей взамен. В настоящее время в России ведётся работа над новым видением системы образования.