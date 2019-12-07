https://static.news.ru/photo/7d63b506-1931-11ea-a652-fa163e074e61_660.jpg Алексей Леонов Фото: NASA/Global Look Press

Технологический университет в городе Королёве Московской области получил имя лётчика-космонавта Алексея Леонова, впервые в истории вышедшего в открытый космос в 1965 году. Памятную табличку на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий при вузе открыл губернатор региона Андрей Воробьёв.

На торжественные мероприятия собрались студенты и преподаватели вуза, а также космонавты Константин Козеев и Олег Кононенко, передаёт телеканал «360».

В Технологическом университете учатся почти 6 тысяч студентов. Их готовят по 57 специальностям. В рейтинге RAEX топ-50 лучших вузов в области IT-технологий в 2019 году учебное место заняло 18-е место.

Как писал News.ru, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. На трагическую новость отреагировали в ООН, NASA, Кремле и Роскосмосе.