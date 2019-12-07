Технологический университет в городе Королёве Московской области получил имя лётчика-космонавта Алексея Леонова, впервые в истории вышедшего в открытый космос в 1965 году. Памятную табличку на фасаде здания Колледжа космического машиностроения и технологий при вузе открыл губернатор региона Андрей Воробьёв.
На торжественные мероприятия собрались студенты и преподаватели вуза, а также космонавты Константин Козеев и Олег Кононенко,
В Технологическом университете учатся почти 6 тысяч студентов. Их готовят по 57 специальностям. В рейтинге RAEX топ-50 лучших вузов в области IT-технологий в 2019 году учебное место заняло 18-е место.
Как писал News.ru, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. На трагическую новость отреагировали в ООН, NASA, Кремле и Роскосмосе.
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