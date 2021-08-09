Второй взрыв прогремел на металлургическом комбинате в Липецке

Второй взрыв произошёл на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городских службах.

Собеседник агентства отметил, что люди отведены на безопасное расстояние от места происшествия. Взрывом и последовавшим за ним пожаром повреждено ограждение и объекты озеленения.

В региональном управлении МЧС агентству рассказали , что спасатели обеспечили реагирование на повторное возгорание по повышенному рангу. Однако по прибытии на место снизили класс пожара до первого ранга. Обстоятельства возгорания уточняются.

Первый взрыв прогремел на предприятии утром 9 августа. При этом никто из работников не пострадал, а возникший пожар вскоре был потушен. Инцидент привёл к остановке работы одного из цехов. Администрация комбината устанавливает причины произошедшего, а СКР проводит доследственную проверку.