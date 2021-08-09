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Второй взрыв прогремел на металлургическом комбинате в Липецке

16:16, 09 августа 2021
Второй взрыв прогремел на металлургическом комбинате в Липецке Фото: ГУ МЧС России по Липецкой области
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Второй взрыв произошёл на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в городских службах.

Собеседник агентства отметил, что люди отведены на безопасное расстояние от места происшествия. Взрывом и последовавшим за ним пожаром повреждено ограждение и объекты озеленения.

В региональном управлении МЧС агентству рассказали, что спасатели обеспечили реагирование на повторное возгорание по повышенному рангу. Однако по прибытии на место снизили класс пожара до первого ранга. Обстоятельства возгорания уточняются.

Первый взрыв прогремел на предприятии утром 9 августа. При этом никто из работников не пострадал, а возникший пожар вскоре был потушен. Инцидент привёл к остановке работы одного из цехов. Администрация комбината устанавливает причины произошедшего, а СКР проводит доследственную проверку.

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