В Липецке произошёл взрыв на металлургическом комбинате

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На кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината прогремел взрыв. В результате обрушилась стена и начался пожар, сообщает «Интерфакс».

Возгорание кровли на площади 40 квадратных метров было локализовано примерно 40 минут спустя после возникновения. В пресс-службе предприятия агентству рассказали , что к настоящему времени пожар уже потушен. Его причины устанавливаются.

В региональном управлении МЧС отметили, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

По словам официального представителя комбината, работа кислородно-распределительного пункта приостановлена. Анализируются причины инцидента и оценивается его влияние на производство.

Ранее сообщалось о взрыве на ФКП «Комбинат Каменский» в Ростовской области. Шесть работников предприятия получили 100% химических ожогов тела, ещё один — 80%. Они были госпитализированы в критическом состоянии и в течение нескольких дней скончались.