Ученые придумали, как не платить за отопление. Правда ли, как это работает

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Ученые из Саратова разработали устройство для вентиляции помещений, которое, по их мнению, позволит уменьшить затраты на отопление или вовсе не платить за обогрев. Как рассказал MEWS.ru один из создателей новой разработки доктор технических наук Юрий Печенегов, изобретение «снижает отопительную нагрузку помещения до минимума». Однако с внедрением разработки могут возникнуть проблемы, объясняют в НИУ ВШЭ. Как работает эта технология и каковы перспективы ее практического применения — в материале NEWS.ru.

Из чего состоит и как работает устройство

Как объясняет профессор Юрий Печенегов из Саратовского государственного технического университета имени Гагарина (СГТУ), для уменьшения энергозатрат на отопление «важно теплоту, содержащуюся в вытяжном воздухе, передавать потоку приточного воздуха», поступающего в помещение с вентиляцией. В связи с этим ученые вуза разработали специальное устройство «для обмена теплотой и влагой между двумя потоками воздуха».

В СГТУ утверждают, что с помощью этого изобретения можно «полностью исключить платежи потребителей за отопление». Для этого нужно помещение с теплоизолированными стенами, достаточным количеством светильников и других источников тепла. Если в таких жилой комнате, цехе или кабинете будет новое устройство, то, по словам разработчиков, «платежи будут приходить только за электроэнергию». А при широком применении разработка способна заменить системы централизованного отопления.

Как рассказал NEWS.ru Юрий Печенегов, основным элементом устройства является «оригинальный секционированный тепло- и влагообменник». Он позволяет «передавать теплоту и влагу из потока вытяжного воздуха в поток приточного воздуха при высокой степени завершенности процессов переноса».

Из слов ученого следует, что устройство представляет собой нечто вроде компактного кондиционера подключаемого к вентиляции, только не охлаждающего воздух, а нагревающего. При этом тепло он забирает из окружающего, уже нагретого воздуха комнаты.

«[Разработкой] устраняются потери теплоты и влаги из помещения с вентиляционным воздухом, что снижает отопительную нагрузку помещения до минимума, который обеспечивается электрическим доводчиком», — добавил Печенегов.

По его словам, в таком случае система отопления помещений «становится распределенной и индивидуализированной, регулируемой и обеспечивающей большую комфортность».

«В системе коммунального хозяйства становятся ненужными традиционные водяные отопительные сети и соответствующее оборудование. Вместе с этим уходит опасность утечек горячей воды из труб отопления», — подчеркнул ученый в беседе с NEWS.ru.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько стоит разработка

Печенегов отметил, что для массового внедрения разработки сегодня нет технических препятствий. Также он назвал, сколько примерно будет стоить одно изделие для сохранения тепла.

«Ориентировочная стоимость производства одного устройства при массовом их производстве может составить от нескольких десятков до сотен тысяч рублей», — добавил профессор. При этом он не сказал, существует ли у его проекта инвестор, пояснив лишь, что готов рассмотреть любые предложения.

Что мешает внедрению технологии

Профессор Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Сергей Сиваев в разговоре с NEWS.ru назвал разработку саратовских ученых актуальной, потому что сегодня в мире много делается для того, чтобы использовать для обогрева помещений тепло человеческих тел, включенных лампочек, электроприборов так далее.

«В Европе существует модное течение — дома с нулевым потреблением. Они не имеют источников ввода тепловой энергии, а рекуперируют (возвращают для повторного использования. — NEWS.ru) то тепло, что от них выбрасывается. То, что нам предлагают саратовские ученые, это та же идеология», — отметил Сиваев.

При этом, он считает, что между разработкой и практическим применением устройства «существует большая дистанция». По словам Сергея Сиваева, это «очень дорогие истории и не обеспечивающие комфорта, потому что выделяемого тепла недостаточно по сравнению с тем, что потребляют наши здания сегодня».

«В любом случае будут потери тепла, и подаваемый воздух придется догревать, потому что он станет холоднее, чем отводимый», — полагает ученый.

Также собеседник NEWS.ru обратил внимание на проблемы с качеством утепления стен в жилых домах и связанными с этим энергопотерями. Все это мешает внедрению новых технологий обогрева помещений.

Сергей Сиваев полагает, что существуют и другие барьеры, связанные с ограниченностью применения разработки в жилом секторе. Они, в частности, связаны с тем, что предлагаемая система отопления «существенно усложняет эксплуатацию зданий».

«Очень часто проблемы по модернизации жилищного фонда связаны с тем, что управляющие компании не умеют эксплуатировать здания, а население не хочет платить больше за использование нового оборудования», — объяснил Сергей Сиваев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Где на самом деле может найти применение разработка

По мнению профессора Высшей школы урбанистики, гораздо больший потенциал у данной технологии имеется не в жилых помещениях. Сергей Сиваев напомнил, что почти каждый торговый центр в России имеет огромные холодильные емкости, которые не только охлаждают, но и «выбрасывают огромную массу теплого воздуха». Дата-центры (специальные здания или помещения, где размещены объекты инженерной, сетевой и IT-инфраструктуры) также являются серьезным источником нагретого воздуха, потому что потребляют большое количество электроэнергии, 95% которой превращается в тепло, добавил собеседник NEWS.ru. Именно там может найти свое применение новая разработка.

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