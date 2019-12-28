https://static.news.ru/photo/98b82506-2b08-11ea-b6a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ещё одна партия жизненно важного препарата от эпилепсии «Фризиум» («Клобазам») поступит в регионы в первом квартале 2020 года.

По нашим данным, в первом квартале все препараты будут привезены и переданы регионам для передачи пациентам, — рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Проблему с поставками препарата в Россию начали решать после череды скандалов летом 2019 года. В июле таможенники задержали в Москве Елену Боголюбову, которая через Интернет заказала лекарство своему больному ребёнку. Её заподозрили в контрабанде наркотиков. Подобные проблемы начались и у остальных родителей. Добиться ввоза необходимого препарата удалось благодаря вмешательству директора детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мониавы.

Первую партию противосудорожного препарата «Фризиум» для более чем 500 детей доставили в Россию в конце октября, писал NEWS.ru.

«Клобазам» — международное непатентованное название препарата «Фризиум». Деньги на закупку препарата распорядился выделить премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.