Всю зиму едим и не наедимся: кубанская квашеная капуста — витаминов целый вагон

Эта квашеная капуста по-кубански получается хрустящей, сочной и с приятной кислинкой. Она намного вкуснее магазинной, отлично хранится и подходит к любым блюдам — мясу, картошке или просто с луком и ароматным маслом. Кубанская капуста — настоящий кладезь витаминов. Готовится просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Ингредиенты (на банку 3 л): белокочанная капуста — 2,5–3 кг, морковь — 400–500 г, чёрный перец горошком — 1 ст. л., лавровый лист — 6–8 шт., соль крупная — 2–2,5 ст. л., сахар — 2 ст. л., вода — около 500 мл.

Приготовление: капусту тонко шинкуют, морковь натирают и перемешивают, при необходимости слегка разминают. Добавляют часть перца и плотно укладывают массу в банку, переслаивая лавровым листом. Капусту тщательно утрамбовывают до верха, всыпают соль и тонкой струйкой заливают водой. Банку ставят в миску, накрывают блюдцем и каждый день прокалывают массу до дна, выпуская воздух и подливая рассол. Через три дня сверху добавляют сахар и оставляют ещё на ночь. После этого капусту перекладывают в контейнеры и хранят в холодильнике.

Перед подачей убирают специи, добавляют лук и растительное масло — получается особенно вкусно.

