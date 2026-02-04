Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 февраля 2026 в 13:57

Всю зиму едим и не наедимся: кубанская квашеная капуста — витаминов целый вагон

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта квашеная капуста по-кубански получается хрустящей, сочной и с приятной кислинкой. Она намного вкуснее магазинной, отлично хранится и подходит к любым блюдам — мясу, картошке или просто с луком и ароматным маслом. Кубанская капуста — настоящий кладезь витаминов. Готовится просто, из доступных продуктов, а результат всегда радует насыщенным вкусом.

Ингредиенты (на банку 3 л): белокочанная капуста — 2,5–3 кг, морковь — 400–500 г, чёрный перец горошком — 1 ст. л., лавровый лист — 6–8 шт., соль крупная — 2–2,5 ст. л., сахар — 2 ст. л., вода — около 500 мл.

Приготовление: капусту тонко шинкуют, морковь натирают и перемешивают, при необходимости слегка разминают. Добавляют часть перца и плотно укладывают массу в банку, переслаивая лавровым листом. Капусту тщательно утрамбовывают до верха, всыпают соль и тонкой струйкой заливают водой. Банку ставят в миску, накрывают блюдцем и каждый день прокалывают массу до дна, выпуская воздух и подливая рассол. Через три дня сверху добавляют сахар и оставляют ещё на ночь. После этого капусту перекладывают в контейнеры и хранят в холодильнике.

Перед подачей убирают специи, добавляют лук и растительное масло — получается особенно вкусно.

Ранее мы делились рецептом соуса «Паприкаш». Идет везде — даже на бутерброд: вкуснятина жарится очень просто на сковороде.

Проверено редакцией
Читайте также
Тонко нашинкованная капуста, яйца и волшебная заливка на кефире. Получается невероятно нежный и ароматный пирог, как из русской печи
Общество
Тонко нашинкованная капуста, яйца и волшебная заливка на кефире. Получается невероятно нежный и ароматный пирог, как из русской печи
Мяса меньше, а вкуса — больше: биточки с капустой, рисом и кабачком — готовим в духовке
Общество
Мяса меньше, а вкуса — больше: биточки с капустой, рисом и кабачком — готовим в духовке
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
Семья и жизнь
Острее некуда: домашняя морковь по-корейски — полезная закуска за копейки!
Печень под шубкой, от которой не отказываются даже скептики: сочная, нежная и роскошная
Общество
Печень под шубкой, от которой не отказываются даже скептики: сочная, нежная и роскошная
Хрустит так, что за ушами трещит: мой рецепт капусты с яблоком
Семья и жизнь
Хрустит так, что за ушами трещит: мой рецепт капусты с яблоком
капуста
морковь
квашеная капуста
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Имя беглого российского музыканта нашли в скандальных файлах Эпштейна
Юрист рассказала, когда работника могут отправить в принудительный отпуск
Нутрициолог назвала главную ошибку худеющих с помощью спорта
Минфин увеличит объем продаж валюты и золота
«Высокие ставки»: аналитик оценил формат переговоров по Украине в ОАЭ
Стало известно, где могут похоронить убитого сына Каддафи
Лепс и Киба скрывали от поклонников правду о расставании
Дети попались на уловки мошенников в онлайн-играх
Глава РАН оценил пользу генетических тестов
Патруль Росгвардии поймал скрывавшегося от следствия вора-рецидивиста
В России раскритиковали введение журнала для записи конфликтов в школах
Захарова раскрыла значение скандала с Эпштейном и детьми на Западе
В ГД ответили, введут ли запрет на соцсети для детей из-за участившихся ЧП
«Как бы не сопротивлялась»: в России раскрыли, кому достанется Гренландия
Нашествие «Жуков», удар по МФЦ, HIMARS и «Нептуны»: как ВСУ атакуют РФ
В Совфеде назвали причину частых нападений в школах
В МИД России выступили с важным заявлением о планах НАТО
Стало известно, как избежать проблем на работе из-за транспортного коллапса
Американское побережье содрогнулось от мощного взрыва
Свыше 80 детей вернули в Узбекистан из России в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет
Общество

Замороженная вишня и пачка слоеного теста — идеальный дуэт для выпечки: готовим сладкий рулет

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд
Семья и жизнь

Салаты-выручалочки: 6 лучших рецептов дешевых и простых блюд

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.