ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 07:11

Всю жизнь воротил нос от спаржи — этот рецепт заставил меня забить ею весь морозильник

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Честно, я долго обходил спаржу стороной — казалась пресной. Но один эксперимент в аэрогриле перевернул все. За 15 минут из заморозки получается гарнир, который затмит конкурентов.

Ингредиенты

Спаржа зеленая — 500 г, масло сливочное — 30 г, лимон — 0,5 шт., чесночный порошок — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала обдаю замороженную спаржу кипятком и сушу бумажными полотенцами — так она становится как свежая. Обламываю грубые концы, выкладываю побеги на пергамент в чашу аэрогриля. Тем временем растапливаю сливочное масло, выдавливаю сок из половинки лимона и смешиваю.

Поливаю спаржу этой смесью, посыпаю чесночным порошком, солью и перцем. Готовлю при 190°C 4–5 минут, переворачиваю и запекаю еще 4–5 минут до легкого золотистого цвета. Подаю сразу с ломтиками лимона — нежный вкус и хруст просто завораживают.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Если вы, как и я когда-то, считали спаржу пресной травой — срочно пробуйте этот рецепт. После аэрогриля она выглядит как из ресторана: ярко-зеленая, с золотистыми крапинками от масла. Вкус — лимонная кислинка плюс сливочная глубина, а чеснок дает пикантность.

Проверено редакцией
Общество
спаржа
лимон
чеснок
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вдова Пиманова столкнулась с новой трагедией на 40-й день после смерти мужа
Подростки катались на электросамокате и угодили под машину в Подмосковье
Инвестор рассказал, как в Турции работают карты «Мир»
Успенская пообещала разобраться со скандалом на своем концерте
Российского комика внесли в базу «Миротвоца»
Десятки солдат ВСУ утонули в реке Псел по приказу командира
В ЛНР ограничили продажу топлива
Собянин сообщил об уничтожении двух дронов на подступах к Москве
Новые ограничения для Армении 2 июня: Пашинян ведет страну к разрыву с РФ?
Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму
В аэропорту Внуково ввели временные ограничения
Google собирается выпустить 32 млн стерилизованных комаров в США
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.