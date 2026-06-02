Всю жизнь воротил нос от спаржи — этот рецепт заставил меня забить ею весь морозильник

Честно, я долго обходил спаржу стороной — казалась пресной. Но один эксперимент в аэрогриле перевернул все. За 15 минут из заморозки получается гарнир, который затмит конкурентов.

Ингредиенты

Спаржа зеленая — 500 г, масло сливочное — 30 г, лимон — 0,5 шт., чесночный порошок — 1 ч. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала обдаю замороженную спаржу кипятком и сушу бумажными полотенцами — так она становится как свежая. Обламываю грубые концы, выкладываю побеги на пергамент в чашу аэрогриля. Тем временем растапливаю сливочное масло, выдавливаю сок из половинки лимона и смешиваю.

Поливаю спаржу этой смесью, посыпаю чесночным порошком, солью и перцем. Готовлю при 190°C 4–5 минут, переворачиваю и запекаю еще 4–5 минут до легкого золотистого цвета. Подаю сразу с ломтиками лимона — нежный вкус и хруст просто завораживают.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Если вы, как и я когда-то, считали спаржу пресной травой — срочно пробуйте этот рецепт. После аэрогриля она выглядит как из ресторана: ярко-зеленая, с золотистыми крапинками от масла. Вкус — лимонная кислинка плюс сливочная глубина, а чеснок дает пикантность.