ВСУ применили Storm Shadow: чем опасны эти ракеты, долетят ли до России 12 и 13 мая ВСУ при обстреле Луганска ВСУ использовали англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow

Фото: t.me/LPR_JCCC

Последствия обстрела вооруженными формированиями Украины г.Луганск, п. Юбилейный (ЛНР)

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанными с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что 12 и 13 мая ВСУ при обстреле Луганска ВСУ использовали англо-французские крылатые ракеты Storm Shadow, а также ложные цели производства США для противодействия ПВО ADM-160B MALD. Позже Минобороны подтвердило использование ВСУ Storm Shadow при обстреле Луганска 12 мая.

Фото фрагментов боеприпасов ведомство также опубликовало в своем Telegram-канале. Насколько смертоносны Storm Shadow, собьет ли их ПВО ВС РФ, каким образом ВСУ их запустили — в материале NEWS.ru.

Как далеко летят крылатые ракеты Storm Shadow

Военный обозреватель Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что заявленная дальность переданных Британией англо-французских крылатых ракет (КР) Storm Shadow — 290 километров. При этом собеседник предположил, что неэкспортный вариант КР способен поражать цели на расстоянии до 520 км.

«Заявленная дальность переданных ВСУ Британией англо-французских крылатых ракет Storm Shadow — до 290 километров. А неэкспортный вариант, считается, способен поражать цели на расстоянии до 520 км», — добавил Суконкин.

По мнению эксперта, Storm Shadow обладают элементами малозаметности («невидимости») и по форме напоминают российскую КР Х-101.

Что известно о крылатых ракетах Storm Shadow

Суконкин в беседе с NEWS.ru добавил, что КР Storm Shadow смертоносны для объектов оперативно-стратегического уровня: командных пунктов, защищенных комплексов хранения вооружений, мест скопления живой силы и техники, а также казарм. Эксперт предположил, что Storm Shadow несет 400-килограммовую боевую часть и обладает высокой точностью благодаря спутниковой навигации.

«Storm Shadow несет боевую часть до 400 килограммов. Ракеты смертоносны для объектов оперативно-стратегического уровня: командных пунктов, защищенных комплексов хранения вооружений, казарм, мест скопления живой силы и техники. Это высокоточное оружие, идет к цели по спутниковой навигации», — рассказал Суконкин.

По его словам, Storm Shadow способны во время подхода к цели сканировать местность, учитывая ее особенности: рельеф, крупные объекта, типа мостов.

«Storm Shadow — высокоточное оружие. Она идет по спутниковой навигации к цели, а также, используя электронную карту, профиль полета, учитывает особенности местности: рельеф и наличие крупных объектов, типа мостов. Все это ракета учитывает», — предположил Суконкин.

Обозреватель подчеркнул, что Storm Shadow, скорее всего, бесполезны для уничтожения крупных мостов.

Фото: t.me/LPR_JCCC Фрагменты ракеты Storm Shadow

Какие самолеты ВСУ могут запускать ракеты Storm Shadow

КР Storm Shadow и ложные цели ADM-160B ВСУ могли запустить с истребителей НАТО, тайно переданных Западом Киеву, так как данные боеприпасы изначально разрабатывались для авиации стран Альянса, предположил в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Собеседник также не исключил, что ВСУ могли за полгода переделать советские истребители под эти снаряды.

«Storm Shadow и ADM-160B — боеприпасы для самолетов. Либо ВСУ заранее, за полгода, успели переделать под них свою еще советскую авиацию, либо все-таки, не афишируя, получили уже и натовские истребители», — добавил парламентарий.

Депутат напомнил, что о поставках Украине американских ракет-приманок ADM-160B, которые при атаке на Луганск использовались для обмана систем ПВО, нигде не говорилось.

По мнению Суконкина, ВСУ установили их на истребители Су-24 и Су-27, модернизированные в Польше специально для применения Storm Shadow.

«Storm Shadow — это крылатая ракета воздушного базирования. Ее могут запускать, по нашим понятиям, самолеты фронтовой авиации: Су-24, Су-27 — они стоят на вооружении Украины, но модернизировались, вероятно, в Польше специально для этих ракет», — подчеркнул Суконкин.

При этом он усомнился, что ВСУ установили Storm Shadow на истребитель МиГ-29. По его словам, машина слишком мала для использования Storm Shadow.

«Думаю, МиГ-29 для Storm Shadow маловат, центровка не позволит поднять одну такую ракету, под крылом она займет примерно 75% от максимально допустимой нагрузки. МиГ-29, наверно, исключаем», — считает Суконкин.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили 13 мая, что ВСУ запустили Storm Shadow по Луганску с фронтового бомбардировщика Су-24, которого прикрывал МиГ-29 ВСУ. По информации ведомства, оба самолета были уничтожены.

«12 мая около 18.30 мск боевыми самолетами воздушных сил Украины был нанесен ракетный удар по предприятию полимерных изделий „Полипак“ и мясоперерабатывающему комбинату „Милам“ в городе Луганск. Для удара использовались поставленные киевскому режиму Великобританией авиационные ракеты Storm Shadow, вопреки заявлениям Лондона, что данные вооружения не будут применяться по гражданским объектам», — добавили в МО РФ.

В МО РФ подчеркнули, что результате удара на территории луганских предприятий пищевой и химической промышленности начался пожар, есть разрушения ближайших жилых домов, пострадали мирные жители, в том числе шесть детей. В министерстве отметили, что истребительная авиация ВКС РФ сбила наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины.

Фото: Airwolfhound/CC BY-SA 2.0/Wikimedia Су-27 ВВС Украины

Может ли российская армия сбить ракеты Storm Shadow

Суконкин рассказал NEWS.ru, что крылатые ракеты дальнего действия Storm Shadow, поставляемые Британией на Украину, сбиваются так же, как и любые другие. По его словам, главное вовремя их засечь. Если КР применяют к местности, и они идут на малых высотах, уничтожить их сложнее, однако это все равно реально, сообщил обозреватель.

«Предположу, что российские МиГ-31, Су-35С, Су-27 могут сбивать эти ракеты, у них очень мощные РЛС, позволяющие подобные ракеты заметить. К тому же, я в этом уверен, самолеты могут нести дальнобойные ракеты класса „воздух-воздух“. Плюс помогает самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50», — считает Суконкин.

В свое время МиГ-31 разрабатывался специально для борьбы с западными крылатыми ракетами в тех районах, где затруднено размещение крупных группировок ПВО, добавил эксперт.

По мнению Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, у ВС РФ достаточно средств ПВО для уничтожения крылатых ракет. В беседе с NEWS.ru он заявил, что Storm Shadow могут перехватывать такие российские системы, как С-300, С-400, «Панцирь», «Тунгуска» и «Шилка».

Он отметил, что точное число полученных Киевом ракет неизвестно, однако само применение этих ракет в зоне российской СВО говорит об их немалом числе. Между тем эти ракеты не являются современными и стоят на вооружении многих стран НАТО с начала — середины 1990-х годов.

Фото: t.me/LPR_JCCC Фрагменты ракеты Storm Shadow

Как предотвратить удары ВСУ по приграничным районами России дальнобойными ракетами

После обстрела Луганска крылатыми ракетами Storm Shadow со стороны ВСУ необходимо усиливать эшелоны ПВО, заявил NEWS.ru Журавлев. Однако лучшим вариантом будет отодвинуть позиции ВСУ так, чтобы ни одна дальнобойная ракета не смогла достать до приграничных районов России, считает собеседник.

«Нужно усиливать эшелоны ПВО в приграничных регионах. А еще лучше — отодвинуть позиции ВСУ настолько, чтобы ни одна дальнобойная ракета до российской территории уже не доставала», — подчеркнул парламентарий.

Липовой в свою очередь подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что считает терактом ракетный обстрел Луганска, совершенный украинскими войсками 12 мая, в День Республики. Военный эксперт предрек, что ответ Киеву со стороны России не заставит себя долго ждать.

«Очень жаль, что именно 12 мая, в День Республики, киевский режим, фашисты, применили эти ракеты именно по Луганску. Считаю, что это теракт. Думаю, что руководство России сделало соответствующие выводы. Думаю, что ответ не заставит себя ждать. И Киев уже предупрежден — ждите жесткий ответ», — рассказал Липовой.

Генерал обратил внимание, что ситуация, когда ВСУ начинают применять те или иные виды вооружения, передача которых официально только анонсируется странами Запада, стала уже привычной практикой. По его мнению, таким образом НАТО во главе с США обманывает всё мировое сообщество. Однако новые ракеты, полученные ВСУ, не изменят ситуацию в зоне СВО, а лишь «продлят агонию Киева», убежден Липовой.