https://static.news.ru/photo/f0553178-70a9-11ea-aecf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом вступили в силу в субботу, 28 марта. В регионах закрываются кафе, рестораны, кинотеатры.

Не будут работать музеи, театры, торгово-развлекательные и досуговые центры. В отдельных регионах запрещено посещать церкви, остановил работу общественный транспорт.

Некоторые субъекты ввели дистанционное обучение школьников и студентов, закрыты детсады. Работают волонтёры и социальные службы, напоминают «Известия». Они помогают пожилым людям и тем, кто входит в группу риска и вынужден сидеть дома.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Росгвардии продолжат патрулирование и обеспечение порядка на следующей неделе (30 марта — 5 апреля). Силовики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.