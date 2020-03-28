Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом вступили в силу в субботу, 28 марта. В регионах закрываются кафе, рестораны, кинотеатры.
Не будут работать музеи, театры, торгово-развлекательные и досуговые центры. В отдельных регионах запрещено посещать церкви, остановил работу общественный транспорт.
Некоторые субъекты ввели дистанционное обучение школьников и студентов, закрыты детсады. Работают волонтёры и социальные службы,
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники Росгвардии продолжат патрулирование и обеспечение порядка на следующей неделе (30 марта — 5 апреля). Силовики обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.
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