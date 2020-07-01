Вступил в силу приговор осуждённому за шпионаж американцу Уилану

https://static.news.ru/photo/f776ec44-bc44-11ea-8a5b-fa163e074e61_660.jpg Пол Уилан Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приговор Мосгорсуда американцу Полу Уилану, осуждённому по статье о шпионаже, вступил в законную силу. Об этом рассказал один из его адвокатов Владимир Жеребенков.

Он напомнил, что вердикт по делу Уилана был вынесен 15 июня. Согласно российскому законодательству, вступает приговор в силу через 10 дней. Этот срок даётся на его обжалование. Уилан подавать апелляцию отказался, поэтому вердикт вступил в силу 26 июня.

Приговор мы обжаловать не стали, чтобы не терять время, — пояснил адвокат РИА Новости.

Что касается возможного обмена Уилана, то, по словам юриста, это долгая процедура и ею занимаются политики.

Уилан был задержан в декабре 2018 года после передачи ему флешки с информацией, составляющей гостайну. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ «Шпионаж». Уилан свою вину отрицал, а дело называл сфабрикованным. По его словам, он думал, что на носителе содержатся сведения культурного характера. Мосгорсуд приговорил американца к 16 годам колонии строгого режима.

Как ранее писал NEWS.ru, Жеребенков заявил, что возможность обмена Уилана на российских граждан, находящихся в тюрьмах США, «обсуждается в коридорах». По его словам, американца могут обменять на Виктора Бута и Константина Ярошенко. В Кремле комментировать это информацию отказались, а в МИД РФ заявили, что обмен Уилана не планируется.

Лётчик Ярошенко был осуждён за попытку организовать транспортировку крупной партии кокаина в Либерии. Бута признали виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке.