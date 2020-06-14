Адвокат: обсуждается возможность обмена Уилана на российских граждан

https://static.news.ru/photo/619186b2-aeed-11ea-81ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков заявил журналистам после оглашения приговора, что есть информация о возможном помиловании и обмене их подзащитного на российских граждан Бута и Ярошенко, осуждённых в США.

По его словам, «такое обсуждается в коридорах». Однако он утверждает, что защита совместно с Уиланом решила обжаловать приговор. Окончательное решение о подаче апелляции будет принято 22 июня.

Адвокаты отказались отвечать на вопрос, участвуют ли они в процессе помилования, сказав, что этим занимается администрация президента.