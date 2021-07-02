ВШЭ о нехватке больниц: в Москве развивается очень плохой сценарий

Директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович рассказала, почему Москва оказалась вынуждена перепрофилировать больницы для пациентов с COVID-19, несмотря на то что с начала пандемии прошло 1,5 года и имелась возможность построить новые профильные стационары.

Вообще в Москве самая большая обеспеченность койками и самая большая инфраструктура, просто, как вы понимаете, она рассчитана на плохую ситуацию, а не на самую плохую. А в Москве развивается очень плохая ситуация, по очень плохому сценарию. Понятное дело, что сейчас будут открывать законсервированные ранее обсерваторы, — отметила Попович в комментарии NEWS.ru.

Она также добавила, что при этом в Москве до сих пор самый низкий уровень летальности, «вытягивают даже самых тяжёлых», и уровень госпитализации выше, чем в других регионах. Однако, по словам эксперта, тяжелее и сама обстановка.

О том, что в столице мощности резервных госпиталей не хватает для лечения всех пациентов с коронавирусом, заявила 2 июля заммэра Москвы Анастасия Ракова. Чтобы успевать за темпами распространения заболевания, ряд больниц приходится перепрофилировать для помощи новым пациентам.