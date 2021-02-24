ВШЭ направит 3,8 млрд рублей на программы поддержки студентов 

https://static.news.ru/photo/2ac76c28-772e-11eb-9b83-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В текущем году Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», несмотря на дополнительные затраты, вызванные пандемией коронавируса, не намерен отказываться от программ поддержки студентов.

Более 3,8 млрд рублей будет направлено на реализацию действующих инициатив в помощь студентам, что составляет более четверти всех внебюджетных доходов университета, — сообщили NEWS.ru в пресс-службе ВШЭ.

Большую часть этих средств — почти 2,2 млрд рублей в год — составляет существующая в ВШЭ много лет система скидок за успеваемость для студентов-платников (от 25 до 70%), как для студентов старших курсов, так и для поступающих на первый курс.

Также НИУ ВШЭ продолжает обучение за счёт средств университета 2,2 тыс. талантливых студентов, поступивших с высокими баллами ЕГЭ сверх контрольных цифр приёма на программах, где бюджетные места были целиком внеконкурсно заняты призёрами и победителями олимпиад, либо на вновь открытых направлениях подготовки («квазибюджетные» места). Стоимость этой программы составляет более 800 млн рублей в год.

Как ранее писал NEWS.ru, большая часть россиян (80%) полагает, что наряду с госучреждениями справляться с социальными трудностями — в частности, в сфере образования, здравоохранения и культуры — должны общественные, некоммерческие организации и инициативы.