Всех задержанных на акции против правок к Конституции отпустили из полиции

https://static.news.ru/photo/bae192fe-c73c-11ea-b74e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция отпустила всех задержанных накануне на акции против изменений к Конституции в Москве. Последний из них вышел из ОВД «Даниловский» около семи часов утра, сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

По данным правоохранительных органов, за участие в несанкционированном властями мероприятии были доставлены в отделение полиции 132 человека. В «ОВД-Инфо», в свою очередь, насчитали 147 человек.

Мы с коллегой приехали на место [15 июля] около 22:00, но полицейские объявили план «Крепость», к подзащитным мы не попали. При задержании было указано, что в ОВД их доставляют для составления протокола, однако их там продержали всю ночь и протоколы так и не составили, — приводит слова Эйсмонт «Интерфакс».

Она уточнила, что задержанным вручили обязательство о явке для составления протокола по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП «Участие в несогласованной акции, которая привела к затруднениям для передвижения пешеходов и транспорта».

15 июля в Москве и Санкт-Петербурге прошли несанкционированные акции против поправок к Конституции. В Петербурге мероприятие прошло без эксцессов, а в столице закончилось массовыми жёсткими задержаниями.

Изначально участники собрались на Пушкинской площади, чтобы поставить подписи под обращением в генеральную прокуратуру и Верховный суд. Однако уже в середине мирной акции прозвучали призывы «идти на Кремль». В результате протестующие отправились с лозунгами по центральным улицам столицы, устраивая по ходу шествия лежачие протесты и мешая движению транспорта. В районе Петровки полицейские начали задерживать людей, причём как участников, так и случайных прохожих с журналистами.

По подсчётам корреспондента NEWS.ru, на Пушкинскую площадь вышли порядка тысячи человек, многие из которых приняли участие и во второй части акции. При этом инициаторы мероприятия заблаговременно направляли заявку на его проведение, однако получили отказ на основании норм о запрете подобных мероприятий во время пандемии коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что за обнуление итогов голосования по поправкам к Конституции организаторы акции в Санкт-Петербурге собрали более трёх тысяч подписей. В Москве автографы поставили более двух тысяч человек.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило семь дней и завершилось 1 июля. В предлагаемом гражданам списке присутствовало множество изменений: от упоминания бога и укрепления института семьи до так называемого обнуления — отказа от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина, дающего ему возможность вновь баллотироваться на пост главы государства.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%.