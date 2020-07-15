СМИ назвали число подписей за обнуление итогов голосования по Конституции

https://static.news.ru/photo/8186e474-c6d2-11ea-9196-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более трёх тысяч подписей собрали организаторы акции за обнуление итогов голосования по поправкам в Конституцию в Санкт-Петербурге. В Москве собрано более двух тысяч подписей.

Подсчёт подписей ещё продолжается, будет продолжен и сам сбор голосов, пишет Znak.com. Для этого организаторы акции открыли сбор подписей в Интернете. Там же опубликован образец подписных листов.

После сбора необходимого числа подписей организаторы акции планируют подать коллективный иск в суд с требованием отменить результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Акция в Санкт-Петербурге прошла мирно, в Москве же сотрудники ОМОНа задерживали людей на Петровке, когда участник акции отправились к Пушкинской площади на стихийную прогулку. По предварительным данным, в российской столице задержаны 103 человека.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Москве состоялась акция против принятых поправок в Конституцию. Люди собрались на Пушкинской площади. Целью организаторов был сбор подписей для обращения в Генеральную прокуратуру. Однако уже в середине мирной акции зазвучали лозунги «идти на Кремль».