В Москве состоялась акция против принятых поправок в Конституцию. Люди собрались на Пушкинской площади. Целью организаторов был сбор подписей для обращения в Генеральную прокуратуру. Однако уже в середине мирной акции зазвучали лозунги «идти на Кремль». В результате протестующие отправились по центральным улицам столицы. По дороге они устраивали «лежачие протесты». Силовикам был отдан приказ задерживать всех. Как это было, смотрите в видеоматериале NEWS.ru.
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