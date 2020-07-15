Авиакомпании открывают продажи на международные рейсы. Представители зарубежных курортов приглашают россиян в гости. В Министерстве туризма Мальдив, например, организуют специальный вебинар, где рассказывают о безопасности во время трансфера и всего отдыха в целом. Но удастся ли попасть туда или в другие страны в ближайшее время? И правда ли, что до осени забронированы все места на российском юге? Об этом и не только — в видеообзоре NEWS.ru.