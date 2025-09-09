Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 20:57

Все удивлялись, зачем я делаю так с осенней обувью, — теперь повторяют трюк

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Использование фольги для обуви осенью — простой и эффективный способ сохранить ноги сухими и теплыми в сырую погоду. Этот неожиданный трюк помогает создать дополнительный барьер против влаги и холода, который не требует специальных приспособлений. Метод особенно актуален для тех, кто проводит много времени на улице в дождливую осеннюю погоду.

Фольгу кладут в обувь блестящей стороной внутрь, предварительно вырезав по форме стельки. Она отражает тепло тела, создавая дополнительный согревающий эффект. Также фольга работает как влагоотталкивающий барьер, предотвращая проникновение сырости. Менять такие импровизированные стельки нужно по мере необходимости, обычно каждые 2-3 дня при активном использовании. Метод подходит для любой закрытой обуви — сапог, ботинок или кроссовок.

Этот способ особенно оценят родители школьников и те, кто работает на открытом воздухе.

Ранее также сообщалось о том, как правильно хранить зимнюю одежду. С этими советами куртки, свитеры и шапки сохранятся в идеальном состоянии и будут служить гораздо дольше.

обувь
советы
лайфхаки
осень
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
