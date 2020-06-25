Все субъекты РФ подготовились к кампании по сдаче ЕГЭ

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Практически все субъекты РФ готовы к проведению кампании по сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, ЕГЭ в этом году сдают 714 тыс. выпускников школ, в пунктах сдачи экзаменов будут присутствовать более 12 тыс. медицинских работников.

Сейчас апробируется вся техника и работа организаторов по печати контрольно-измерительных материалов. На сегодняшний день мы видим готовность практически всех субъектов, — цитирует ТАСС Музаева.

По его словам, 12 тыс. медиков, которых в этом году привлекут к процедуре проведения ЕГЭ, будут проводить бесконтактную термометрию выпускников и определять, стоит ли их допускать до экзамена в случае повышенной температуры.

Музаев также сообщил, что обычно к контролю за проведением экзаменов привлекается около 40 тыс. общественных наблюдателей регионального и федерального уровней. В этом году, несмотря на пандемию, наблюдать за экзаменом тоже будут, но только не в аудиториях, а в коридорах и штабах. 2 076 федеральных онлайн-наблюдателей будут работать в 37 ситуационных центрах.

Как писал NEWS.ru, несмотря на то что в этом году сдавать единый государственный экзамен нужно только выпускникам, собравшимся поступать в вузы, значительного снижения количества зарегистрированных на сдачу ЕГЭ не произошло. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков связывает это с большей востребованностью на рынке труда специалистов с высшим образованием.

Ранее Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ: основной этап пройдёт с 3 по 23 июля, а резервные дни назначены на 24 и 25 июля. Пересдачи в случае неявки по уважительной причине состоятся 3 и 8 августа.

С 20 июня на портале государственных услуг Министерство высшего образования и науки запустило сервис «Поступление в вуз онлайн», чтобы выпускники школ дистанционно смогли подать документы в 54 российских университета.