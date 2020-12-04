Все регионы РФ начнут массовую вакцинацию в конце следующей недели

https://static.news.ru/photo/21227e84-364b-11eb-9746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в конце следующей недели все российские регионы подключатся к масштабной кампании по вакцинации от COVID-19.

Хочу сказать, что вакцинация уже началась в российской армии, в городе Москве. И в конце недели к этой вакцинации подключатся все регионы страны, — сказала она.

В ходе брифинга заместитель председателя правительства также отметила, что вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» российского производства в ходе испытаний показывают безопасность и высокую эффективность, сообщает ТАСС. По словам вице-премьера, уже к 1 декабря в гражданский оборот направили 168 тысяч доз «Спутник V».

Президент РФ Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя. Татьяна Голикова отметила, что россиян будут прививать исключительно в добровольном порядке и бесплатно.

4 декабря в Москве открылась электронная запись на вакцинацию для работников образования, здравоохранения и сотрудников городских социальных служб. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за первые часы на процедуру записалось пять тысяч человек, передавал NEWS.ru. Прививочные пункты в столице заработают 5 декабря.