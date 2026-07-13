Все еще готовите салат из кальмаров? Стир-фрай — вот что реально раскрывает вкус: хлопот минимум

Все еще готовите салат из кальмаров? Стир-фрай — вот что реально раскрывает вкус: хлопот минимум

Азиатская кухня кажется сложной? Смотри: имбирь, соевый соус и быстрая сковорода делают из кальмаров топовую закуску.

Ингредиенты

Кальмары свежие — 450 г, перец стручковый острый — 1 шт., имбирь — 20 г, лук красный — 1 шт., перец сладкий красный — 1 шт., соус рисовый мирин — 1 ст. л., соус рыбный — 1 ст. л., соус соевый — 2 ст. л., крахмал кукурузный — 1 ст. л., зира молотая — 0,5 ч. л., сахар-песок — 1 ч. л., чили хлопья — 0,5 ч. л., рис белый — 200 г, соль, перец черный молотый.

Как готовлю

Сначала сварил рис, пока он доходил, занялся главным. Кольца кальмара посолил, сдобрил мирином и оставил на пару минут. В отдельной миске смешал рыбный, соевый соус, крахмал, зиру, сахар, чили и 100 мл воды — это наш взрывной соус. Лук нарезал полукольцами, сладкий перец соломкой, имбирь мелко порубил. В сковороде на сильном огне раскалил масло, высыпал кальмары — жарю ровно минуту, перекладываю в тарелку. Тем временем пассерую имбирь 30 секунд, следом лук и перец — еще минута помешивания.

Возвращаю кальмары, вливаю соус, довожу до кипения и томлю еще минуту. Самое сложное — не передержать, чтобы не получить резину. Выкладываю рис, сверху стир-фрай, посыпаю колечками острого перца и кинзой для красоты.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Острый имбирь и чили дали такой аппетитный аромат, что соседи заглянули на запах. Советую подавать с рассыпчатым рисом и долькой лайма — кислоты не хватало.