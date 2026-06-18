Кальмары с баклажанами — лучшие друзья! Если не верите, опробуйте этот рецепт

Кальмары с баклажанами — лучшие друзья! Если не верите, опробуйте этот рецепт

Хочешь ужин, который пахнет морем и солнцем, но готовится быстрее пиццы? Лови рецепт кальмаров с томатами и базиликом.

Ингредиенты

Кальмары — 500 г, баклажаны — 2 шт., помидоры — 2 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, лимонный сок — 2 ст. л., оливковое масло — 1 ст. л., петрушка — по вкусу, базилик — по вкусу, соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала режу все кубиками: кальмары, баклажаны, лук. Помидоры ошпариваю кипятком и снимаю с них шкурку — это обязательно, чтобы не было жестких кусочков. В сотейнике разогреваю масло и обжариваю лук до прозрачности, следом отправляю баклажаны, помешиваю пару минут.

Самое сложное — не перетушить кальмаров: добавляю их к овощам вместе с помидорами, накрываю крышкой и тушу ровно 2 минуты. Тем временем мелко рублю зелень, в конце вливаю лимонный сок, добавляю петрушку и базилик, солю, перчу. Все, готово — нежный морепродукт с сочными овощами и свежей кислинкой.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Меня особенно порадовало, что все готовится 35 минут, а выглядит как ресторанная подача. Кальмары не отдают резиной, а баклажаны держат форму. Рекомендую не хранить остатки — слишком вкусно, чтобы ждать до завтра.