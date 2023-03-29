ВС РФ в зоне спецоперации получили сотни новейших танков РИА Новости: оборонные заводы РФ поставили в зону СВО несколько сотен новейших танков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России получили для использования в зоне спецоперации уже несколько сотен новейших танков. В основном прямо с конвейера отправляются на Украину Т-90М «Прорыв», сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

К настоящему моменту российской оборонной промышленностью в зону СВО поставлено несколько сотен новых, недавно выпущенных с конвейера танков. Это преимущественно танки Т-90М «Прорыв», а также глубоко модернизированные машины Т-72Б3М, — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что модернизированные российские танки как минимум не уступают самым современным зарубежным боевым машинам. При этом по боевым характеристикам Т-90М и Т-72Б3М превосходят западную бронетехнику, обещанную Украине. Уже в войсках российские танки дооснащаются дополнительной динамической защитой, добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях. После этого стало известно, что предприятия до конца года увеличат производство снарядов и авиаракет в 7–8 раз.