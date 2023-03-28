В Кирове будут производить в восемь раз больше ракет после визита Шойгу Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Челябинской и Кировской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Шойгу

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Челябинской и Кировской областях, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Руководители предприятий доложили министру о текущих результатах и реализуемых проектах.

Министр обороны РФ проверил работу автоматизированных линий производств артиллерийских, танковых, минометных снарядов различного калибра и неуправляемых авиационных ракет, а также участки контроля качества выпускаемой продукции, — сообщили в ведомстве.

По итогам встречи ведомство сообщило, что предприятия ОПК до конца года увеличат производство снарядов и авиаракет в 7-8 раз. Шойгу также поставил перед руководством задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции.

23 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провел совещание с рабочей группой Военно-промышленной комиссии РФ по контролю за производством вооружения. В ходе общения он зачитал телеграмму бывшего генерального секретаря КПСС Иосифа Сталина на «Уралмаш», призвав директоров заводов ОПК выполнять свои декадные нормативы, иначе их будут «громить как преступников».