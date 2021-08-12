Врывались в квартиры спящих граждан: в Москве начались облавы на мигрантов

Московские силовики начали массово задерживать выходцев из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана после массовой драки в Кузьминках. Об этом NEWS.ru рассказала бесплатный юрист, работающий с мигрантами, Валентина Чупик.

По её словам, сразу после драки 12 июня ей начали поступать звонки из Кузьминок и из Текстильщиков.

Полицейские врывались в квартиры спящих граждан, которые категорически не имели возможности участвовать в драке. Они врывались в квартиры, где жили киргизы. Там было очень много нарушений, вплоть до того, что бросали грудных детей и забирали их матерей, избивали очень много, — рассказала она.

Уже к шести утра того же дня полицейские начали задерживать киргизов по всей столице.

[Начали] просто выкашивать граждан Киргизии и по квартирам, и по местам работы, и по метро — стали просто массово задерживать всех похожих на киргизов, — подчеркнула она.

Юрист уверена, что драки происходят из-за выборов и спровоцированы представителями российских спецслужб. Она рассказала, что экстремистские видеоролики с призывами выйти на драку распространялись в группах в соцсетях, где обычно обсуждаются работа и поддельные документы.

Массовая драка в Кузьминках произошла 12 июля между уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Настоящее побоище развернулась ближе к полуночи, более 180 человек устроили потасовку на улице Зеленодольской у местного театра. В результате серьёзно пострадали два человека, их увезли в больницу на скорой.

После этого силовики задержали около 100 участников драки. По словам очевидцев, во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей.