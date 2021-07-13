СМИ узнали причины массовой драки мигрантов в Москве

Причиной массовой драки мигрантов у метро «Кузьминки» в Москве стал конфликт между двумя уроженцами Киргизии и приезжими из Таджикистана. Конфликт произошёл ещё 11 июля, соотечественники пострадавших назначили «стрелку» оппонентам на следующий день, сообщает РЕН ТВ.

Встреча была назначена на 19:00, но в это время никакой драки не произошло, зато агрессивно настроенных мигрантов начали задерживать в других районах столицы. Настоящее побоище развернулась ближе к полуночи, более 180 человек устроили потасовку на улице Зеленодольской у местного театра.

В результате серьёзно пострадали два человека, их увезли в больницу на скорой. Задержаны на данный момент 94 участника драки. По словам очевидцев, во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей.

Ранее сообщалось, что видео побоища было размещено в соцсетях. На кадрах видно, как толпа людей «мутузит» друг друга, громит автомобили, ведёт себя крайне агрессивно.