Вроде жареный лук, но намазка выходит просто огонь: с зеленью и чесноком — на хлеб, лаваш и крекеры

Это тот самый рецепт, который удивляет: из простых продуктов получается нежная ароматная закуска, которую хочется готовить снова и снова. Секрет — в правильной обжарке лука и добавлении свежей зелени с легкой чесночной ноткой. Намазка получается сливочной, с насыщенным вкусом и идеально подходит и для перекуса, и к супам.

Ингредиенты: лук репчатый — 1–2 шт., творожный сыр или греческий йогурт — 150 г, сметана — 2 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок, сахар — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. В конце добавьте сахар и дайте ему слегка карамелизоваться — вкус станет более глубоким. Если лук начинает подгорать, добавьте немного воды, чтобы он стал мягким без горечи.

Дайте луку немного остыть, затем переложите в миску. Добавьте творожный сыр, сметану, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной массы. Уберите намазку в холодильник на 1–2 часа — она станет гуще, вкус раскроется полностью.

Подавайте на хлебе, тостах, в лаваше или тарталетках — получается очень ароматно и действительно «огонь».

