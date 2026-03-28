Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
28 марта 2026 в 07:45

Вроде жареный лук, но намазка выходит просто огонь: с зеленью и чесноком — на хлеб, лаваш и крекеры

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это тот самый рецепт, который удивляет: из простых продуктов получается нежная ароматная закуска, которую хочется готовить снова и снова. Секрет — в правильной обжарке лука и добавлении свежей зелени с легкой чесночной ноткой. Намазка получается сливочной, с насыщенным вкусом и идеально подходит и для перекуса, и к супам.

Ингредиенты: лук репчатый — 1–2 шт., творожный сыр или греческий йогурт — 150 г, сметана — 2 ст. л., чеснок — 1–2 зубчика, свежая зелень (укроп, петрушка) — небольшой пучок, сахар — 1 ч. л., соль, перец — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Приготовление: лук нарежьте мелко и обжарьте на растительном масле до мягкости и золотистого цвета. В конце добавьте сахар и дайте ему слегка карамелизоваться — вкус станет более глубоким. Если лук начинает подгорать, добавьте немного воды, чтобы он стал мягким без горечи.

Дайте луку немного остыть, затем переложите в миску. Добавьте творожный сыр, сметану, измельченный чеснок и мелко нарезанную зелень. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте до однородной массы. Уберите намазку в холодильник на 1–2 часа — она станет гуще, вкус раскроется полностью.

Подавайте на хлебе, тостах, в лаваше или тарталетках — получается очень ароматно и действительно «огонь».

Ранее мы делились рецептом легкого оливье для весны. Заправка из йогурта и желтка и копченая грудка — вкус обалденный.

Семья и жизнь
Луковый пирог: готовим домашний деликатес — вы не поверите, что это лук!
Общество
Общество
Общество
Общество
лук
намазки
паштеты
бутерброды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Средства ПВО не дали ВСУ устроить кошмар в российском приграничье
Вскрылась тесная связь экс-главы модельного агентства с Эпштейном
Украинские войска ударили БПЛА по Калужской области
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 28 марта: инфографика
Болезнь «косит» элиту ВСУ, «иллюзорные» войска: новости СВО к утру 28 марта
Атака дронов на Ярославль ночью 28 марта: смерть ребенка, последние новости
Кошатникам ответили, что поможет питомцам сбросить лишний вес
Над Россией сбили 155 беспилотников ВСУ за ночь
«Мало кто из них вернется»: политолог раскрыл, что ждет американцев в Иране
«Поджигателей войны огорчает»: Дмитриев — о продолжении диалога РФ и США
МВД раскрыло ключ к спасению при переходе по подозрительной ссылке
Поразили шесть БМП, орудия и живую силу ВСУ: успехи ВС РФ к утру 28 марта
Атака на промзону в Абу-Даби привела к пострадавшим
Арестованного после ДТП гольфиста отпустили через несколько часов
В Эстонии опровергли сообщения о «специальном разрешении» для дронов ВСУ
Два пожара вспыхнули в Абу-Даби после попадания иранской ракеты
Аэропорты Вашингтона парализовало из-за внезапного перерыва в диспетчерской
Диетолог развеяла миф о влиянии шоколада на фигуру
Россиянам назвали случаи, при которых их могут оставить без пенсии
США уличили в планах отправить на Ближний Восток еще один авианосец
Дальше
Самое популярное
Общество

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.