«Время неприкасаемых прошло»: Соловьёв о признании «Дождя» иноагентом

Признание телеканала «Дождь» иностранным агентом в РФ — это тяжелейший удар по «либеральному», а по факту — прозападному крылу в отечественной элите, ещё не так давно находившемуся у власти, заявил в Telegram-канале телеведущий Владимир Соловьёв.

Журналист отметил, что «время неприкасаемых прошло».

Это удар по одному из информационных штабов провалившейся попытки переворота 2011–2012 годов и свидетельство того, что время неприкасаемых прошло. Поэтому так и дёргаются кукловоды, исполнители и несостоявшиеся бенефициары тех событий, — подчеркнул шоумен.

20 августа Министерство юстиции включило телеканал «Дождь» в реестр иностранных агентов. Причины такого решения пока неизвестны. Кроме того, в реестр попало издание «Важные истории». В списке указано юрлицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвии. Также в перечень иноагентов включены шесть журналистов: Олеся Шмагун, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Дмитрий Великовский и главред издания Роман Анин.

Ранее бывшая ведущая «Дождя» Ксения Собчак в разговоре с NEWS.ru заявила, что признание телеканала иноагентом — это расправа над всеми свободными СМИ России. Другой бывший сотрудник «Дождя», Павел Лобков, уверен, что власти перед выборами в Государственную думу хотят лишить страну последних источников независимой информации.