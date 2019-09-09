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Понедельник после празднования Пасхи могут объявить выходным днём. Инициативу, с которой выступили депутаты от фракции ЛДПР, рассмотрят в Госдуме.

Авторы законопроекта считают, что установление нового праздничного дня — Светлого пасхального понедельника — станет данью уважения православным россиянам и будет способствовать развитию в стране духовности. Кроме того, дополнительный выходной поможет...