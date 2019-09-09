Аскольд Запашный Аскольд Запашный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, которому была выполнена операция на позвоночнике, не сможет участвовать в выступлениях в качестве артиста до полного восстановления.

Должен был принимать участие в качестве артиста, в том числе в номере «Ритуальная Индия», который является частью проекта «Эпицентр мира». Надеялся, что врачи разрешат участвовать, но, похоже, не получится, — сообщил Запашный на пресс-конференции по случаю проведения VII Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол».

Однако, уточнил худрук цирка, он продолжит деятельность в качестве режиссёра и руководителя.

Ранее News.ru писал, что народного артиста России Аскольда Запашного прооперировали в Германии. В соцсети Instagram он сообщил, что операция прошла успешно.

Операция потребовалась из-за обострения грыжи позвоночника. Это уже пятая операция на позвоночнике.

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