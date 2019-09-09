Художественный руководитель Большого Московского цирка Аскольд Запашный, которому была выполнена операция на позвоночнике, не сможет участвовать в выступлениях в качестве артиста до полного восстановления.
Должен был принимать участие в качестве артиста, в том числе в номере «Ритуальная Индия», который является частью проекта «Эпицентр мира». Надеялся, что врачи разрешат участвовать, но, похоже, не получится, — сообщил Запашный на пресс-конференции по случаю проведения VII Всемирного фестиваля циркового искусства «Идол».
Однако, уточнил худрук цирка, он продолжит деятельность в качестве режиссёра и руководителя.
Ранее News.ru писал, что народного артиста России Аскольда Запашного прооперировали в Германии. В соцсети
Операция потребовалась из-за обострения грыжи позвоночника. Это уже пятая операция на позвоночнике.