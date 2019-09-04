Аскольд Запашный Аскольд Запашный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Худрук Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о причине экстренной операции, которую он перенёс в Германии.

По его словам, это случилось из-за обострения грыжи позвоночника. Это уже пятая операция на позвоночнике.

Следили за двумя грыжами, но, видимо, мышечный каркас не выдержал, и обострилась она, увеличилась и по ногам ударила сильно, — сказал он Life.

Запашный также добавил, что будет смотреть на своё состояние перед включением в работу.

Как ранее писал News.ru, Аскольда Запашного прооперировали в Германии. В соцсети Instagram он сообщил, что операция прошла успешно.

 

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