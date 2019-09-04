https://static.news.ru/photo/7408cb38-cf0b-11e9-a010-fa163e074e61_660.jpg Аскольд Запашный Фото: Сергей Булкин/News.ru

Худрук Большого Московского цирка, дрессировщик Аскольд Запашный рассказал о причине экстренной операции, которую он перенёс в Германии.

По его словам, это случилось из-за обострения грыжи позвоночника. Это уже пятая операция на позвоночнике.

Следили за двумя грыжами, но, видимо, мышечный каркас не выдержал, и обострилась она, увеличилась и по ногам ударила сильно, — сказал он Life .

Запашный также добавил, что будет смотреть на своё состояние перед включением в работу.