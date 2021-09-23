Врачи сообщили о шансе пермского стрелка выжить

Врачи рассказали, что у пермского стрелка Тимура Бекмансурова появился шанс выжить после ранения при задержании. По словам медиков, состояние студента улучшилось. Тем не менее молодой человек всё ещё остаётся под наблюдением специалистов, так как состояние пока продолжает оставаться тяжёлым, пишет Mash.

Бекмансурову ампутировали одну ногу до колена из-за повреждений. Кроме того, у стрелка отказали почки, поэтому после операции он находился на гемодиализе. Сегодня медики уже закончили процедуру. Правда, перевели ли юношу в обычную палату — не уточняется.

Стрельба в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. В результате погибли шесть человек. Ещё десятки человек пострадали, семеро из них были доставлены для лечения в Москву.

В настоящий момент в тяжёлом состоянии находится один человек — сам Тимур Бекмансуров. Состояние всех остальных пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее количество пострадавших в результате стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) возросло до 43. Из них 12 находятся в стационарах, а остальные лечатся амбулаторно.