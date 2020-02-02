https://static.news.ru/photo/ba0c0cba-4587-11ea-b847-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Слуцкий/ТАСС

Состояние студентки из КНР в Тюмени, у которой ранее был обнаружен коронавирус, остаётся стабильным. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Тюменской области.

Температура тела у неё нормальная, выше 36,6 не поднималась. Пациентка будет оставаться до полного выздоровления, до того момента, пока в анализах перестанет выявляться вирус, — рассказали ТАСС в ведомстве.

К 2 февраля число погибших от пневмонии нового типа в Китае составило 304 человека. По последним данным, количество инфицированных увеличивается каждый час и достигло уже 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.

Как писал NEWS.ru, в России 31 января подтвердили два случая заболевания коронавирусом. Инфекцию выявили у двоих китайских граждан в Забайкалье и Тюменской области.