Врачи рассказали о состоянии девочки, которую мать прятала в шкафу

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Состояние шестимесячной девочки, которую мать полгода прятала в шкафу, стабилизировалось, сообщил пресс-секретарь Минздрава Свердловской области Константин Шестаков.

По его словам , Полина ест, спит и играет с игрушками.

Жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело. Ребёнок находился в тяжёлом состоянии, врачи диагностировали дистрофию третьей степени.

Как писал NEWS.ru, звезда сериала «Универ», экс-депутат Государственной думы РФ Мария Кожевникова заявила, что инцидент в Карпинске произошёл во многом по вине медиков.