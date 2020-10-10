Мария Кожевникова обвинила врачей в ситуации с жившей в шкафу девочкой

https://static.news.ru/photo/a0b5b7be-0ae1-11eb-8899-fa163e074e61_660.jpg Мария Кожевникова Фото: mkozhevnikova/instagram.com

Звезда сериала «Универ», экс-депутат Государственной думы РФ Мария Кожевникова считает, что инцидент в Карпинске, где мать полгода держала в шкафу новорождённую дочь, произошёл во многом по вине медиков.

Врачам и сотрудникам органов опеки следует с особым вниманием относиться к только что появившимся на свет детям, а таких ситуаций, как в Карпинске, просто не должно происходить, заявила актриса в беседе с URA.RU.

Есть врачи, которые должны наблюдать ребёнка. Представьте, полгода ребёнок вообще не появляется [на осмотрах], — возмутилась Кожевникова.

Бывший депутат призвала расследовать произошедшее по многим направлениям, так как инцидент стал результатом цепочки преступлений. Кожевникова заявила, что мать девочки, вероятно, страдала сильнейшей послеродовой депрессией. Экс-депутат выразила готовность помочь ребёнку деньгами и придать инцидент огласке.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Карпинска полгода держала в шкафу новорождённую дочь, практически не давая ей еды. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию. В отношении матери заведено уголовное дело.

Сейчас ребёнок всё ещё находится в тяжёлом состоянии, врачи диагностируют дистрофию третьей степени.