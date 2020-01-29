Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роспотребнадзор озвучил первые результаты лабораторных анализов госпитализированных накануне жителей Воронежа, которые прилетели из Китая.

У заболевшей женщины выделен вирус гриппа А, у мужчины — риновирус, — сообщил лава управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев.

По его словам, окончательный диагноз планируется установить в ближайшие дни.

Ранее NEWS.ru писал, что взрослого и ребёнка доставили в больницу после их возвращения из китайского Хайнаня в Кемерово с подозрением на коронавирус нового типа.

О вспышке пневмонии нового типа стало известно 31 декабря 2019 года. Очаг эпидемии находится в китайском городе Ухань. По последним данным, новым типом коронавируса заразились более  4,5 тысяч человек. Самое большое количество заболевших выявлено в Хубэе — 2,7 тысячи инфицированных.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях