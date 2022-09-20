Врачи перечислили начальные признаки аутизма у детей Врач Гаврилов: дети с аутизмом с трудом берут грудь у матери

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Одними из первых признаков расстройств аутистического спектра (РАС) у детей являются трудности с сосательным рефлексом, избегание зрительного контакта с другими людьми и цикличное повторение каких-либо действий, сообщили психолог и нейродефектолог Дмитрий Гаврилов и психолог-психотерапевт Иван Мартынихин в беседе с Lenta.ru. Специалисты советуют оценивать признаки аутизма у маленьких ребенка с помощью опросника для родителей M-CHAT.

Детям с расстройством аутистического спектра свойственны острые реакции на все новое, избирательность в еде. Например, ребенок может закатить истерику, потому что родители повели его другим, новым маршрутом, — сказал Гаврилов.

По словам врача, при аутизме ребенок не способен озвучить конкретную просьбу или показать конкретный предмет. Указательный жест у детей с таким расстройством отсутствует. Также могут возникнуть проблемы с ощущением собственного тела и личности.

Психолог Мартынихин советует родителям оценивать первые признаки аутизма у ребенка с помощью опросника для родителей M-CHAT. Он выявляет симптомы РАС у детей возрастом от 16 до 30 месяцев. В случае результата с показателем высокого риска нужно обращаться к специалисту для подтверждения диагноза.

Ранее стало известно, что в России около 1% детей страдают от расстройств аутистического спектра. Точная причина РАС пока неизвестна. Медики связывают его с хромосомными нарушениями и заболеваниями обмена веществ. Для всех людей с аутизмом характерны трудности с социальным взаимодействием и общением. По оценкам специалистов, в России только 5% людей с РАС получают качественное образование и имеют работу.