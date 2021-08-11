Врачи оценили опасность штамма «йота»

Паниковать из-за появления нового штамма коронавируса «йота» не следует. Он вряд ли будет столь же опасным, как «дельта», и вообще может не дойти до России. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на мнение врачей.

Так, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский предположил, что «йота» уступает «дельте» по заразности. Кроме того, способность этого штамма «уходить» от вакцин невелика — он не нейтрализуется антителами к S-белку только в 10% случаев.

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков заявил, что относится с недоверием к заявлениям о повышенной смертности от штамма «йота». По его словам, необходимо конкретизировать число людей, заразившихся новой разновидностью коронавируса.

Его поддержал врач Тимур Пестерев. Он отметил, что применительно к «йоте» 82% — это коэффициент летальности от штамма в определённой группе населения в сравнении с показателями других разновидностей инфекции.

В определённых возрастных группах по определённым цифрам выросла летальность. <...> Можно сказать, что она быстрее передаётся, чем другие мутации. Опять же, не конкретно, как «дельта»-штамм, а как другие мутации. Не так страшен чёрт, — заявил он.

Он добавил, что некоторые штаммы коронавируса циркулируют только в определённых странах, поэтому «йота» может и не появиться в России вовсе.

Медики порекомендовали россиянам прививаться и не забывать о соблюдении рекомендаций по профилактике заражения.

Ранее сообщалось, что штамм «йота» был выявлен в Нью-Йорке. По сравнению с другими мутациями он передаётся на 25% быстрее. Новый штамм более патогенный, может ускользать от иммунного ответа и является трансмиссионным вариантом коронавируса.