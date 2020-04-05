Врачи не обнаружили симптомы коронавируса у пациентов центра Блохина

https://static.news.ru/photo/6d98986e-77df-11ea-9c0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Симптомы заражения новой коронавирусной инфекцией у пациентов отделения химиотерапии Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина не обнаружены.

По данным пресс-службы центра, были проверены все пациенты, которые контактировали с сотрудником с положительным тестом на COVID-2019, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что у одного из сотрудников центра Блохина выявили коронавирус. В связи с этим с 2 апреля центр приостановил госпитализацию пациентов в отделение химиотерапии. Роспотребназдор информировал руководство НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина о положительном тесте на COVID-19 у одного сотрудника отделения лекарственных методов лечения (химиотерапевтического) № 3. Сотрудник находится на больничном с 25 марта.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 млн 275 тыс. 542 человека, инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.