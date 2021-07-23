Врачи назвали новую группу риска при COVID-19

От коронавируса стали чаще умирать 40-летние и старше без хронических заболеваний. Это те, кто не сделал прививку. Новую группу риска называет Daily Mail.

Исследования показывают, что в Великобритании именно молодые вакцинируются неохотно: в группе от 45 до 49 лет хотя бы одним компонентом привиты 80%; в группе от 25 до 29 лет — 60%. При том что этот показатель в старшей группе от 60 лет составляет 90%.

В последние волны мы наблюдали почти одного и того же пациента снова и снова — пожилых людей с диабетом второго типа, высоким кровяным давлением и, возможно, ожирением. Но теперь у нас есть вакцина, и это совершенно другая группа людей — им за 40 или меньше, они здоровы и не вакцинированы, — говорит консультант по экстренной медицине из Лондона Кэтрин Хендерсон.

Как одну из причин для отказа от вакцины Daily Mail называет беспокойство британцев о том, что нет данных о её долгосрочных последствиях.

Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил высокий процент смертности от COVID-19 в России равнодушием граждан к рискам заболевания.